Москва, 2 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. О возможной заморозке активов российских бизнесменов и граждан в западных юрисдикциях Владимир Путин предупреждал еще 20 лет назад. Но международное право не дает возможность изъять средства российских граждан просто так, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

ИА REGNUM Евро

«Западные юрисдикции, особенно в США и Великобритании, устроены очень комфортно на ввод средств, однако вывести их и крупному бизнесу, и частным лицам зачастую представляется очень сложной процедурой, которая требует вовлечение дорогостоящих юридических услуг.

На фоне становления рыночной экономики России и роста ее прозрачности говорить о прозрачность солидной доли капитала затруднительно. Россия на протяжении почти 30 лет является его нетто-экспортером, подпитывая экономики других, зачастую недружественных стран.

Сегодня замороженные российские резервы в иностранных юрисдикциях превышают объем $300 млрд. Мировые СМИ и международные финансовые институты оценивают объем вывезенного из России каптала бизнеса и частных лиц в диапазоне от 1 трлн долларов до $1,3 трлн.

Риски их заморозки очень велики. На фоне геоэкономического обострения у россиян за рубежом практически уходит из-под ног возможность квалифицированной защиты своих интересов в западных странах.

Новые санкционные ограничения, которые разрабатывает сегодня Великобритания, ставят прямой запрет правовой поддержки ведущими юридическими фирмами королевства.

В рамках широкомасштабной заморозки российских активов в ЕС шансы на выигрыш судебных тяжб россиянами сводятся к минимуму. Оспорить действия властей западных стран будет затруднительно. Однако нужно понимать, что и международное право не дает возможность изъять средства российских граждан просто так.

За годы рыночной экономики вывод частного и корпоративного капитала из России подталкивали непрозрачность его происхождения и политика слабого рубля. Надежды на создание локального финансового центра в Москве пока не суждено реализоваться.

Постоянно падающий рубль так и не сумел к началу 2022 года стать надежным и привлекательным инструментом сбережения и приумножения средств. Умеренно сильный рубль и привлекательные процентные ставки, которые мы видим последние три месяца, станут эффективным инструментом для снижения оттока капитала за рубеж», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма российских активов, замороженных во Франции, составляет 1,2 млрд евро.

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