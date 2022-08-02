Сеул, , 14:30 — REGNUM В 2021 году ВВП КНДР упал на 0,1% из-за санкции ООН и пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные ЦБ Южной Кореи.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, ВВП Северной Кореи продолжает падать второй год подряд.

Напомним, что в 2017 году ВВП КНДР упал на 3,5%, в 2018 году — на 4,1%. В 2019 году, напротив, вырос на 0,4%, а в 2020 году вновь упал на 4,5%.

Реальный ВВП Северной Кореи составил 31,41 трлн вон (~$23,9 млрд), валовый национальный доход (ВНД) — 36,3 трлн вон (~$27,7 млрд).

В 2021 году общий объём торговли КНДР с другими странами составил $710 млн, что на 17,3% меньше, чем в 2020 году. Экспорт упал на 8,2%, до $80 млн, а импорт — на 18,4%, до $630 млн.