Сеул, 2 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В 2021 году ВВП КНДР упал на 0,1% из-за санкции ООН и пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные ЦБ Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, ВВП Северной Кореи продолжает падать второй год подряд.

Напомним, что в 2017 году ВВП КНДР упал на 3,5%, в 2018 году — на 4,1%. В 2019 году, напротив, вырос на 0,4%, а в 2020 году вновь упал на 4,5%.

Реальный ВВП Северной Кореи составил 31,41 трлн вон (~$23,9 млрд), валовый национальный доход (ВНД) — 36,3 трлн вон (~$27,7 млрд).

В 2021 году общий объём торговли КНДР с другими странами составил $710 млн, что на 17,3% меньше, чем в 2020 году. Экспорт упал на 8,2%, до $80 млн, а импорт — на 18,4%, до $630 млн.