Цюрих, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Общий экономический ущерб от стихийных бедствий за первую половину 2022 года составил 72 млрд долларов США. К таким оценкам пришла одна из крупнейших перестраховочных компаний в мире — швейцарский гигант Swiss Re, как передает агентство France-Presse.

Гроза в городе

Эта оценка ниже 91 млрд долларов ущерба за первое полугодие 2021 года и близка к среднему показателю за 10 лет — 74 млрд долларов. При этом тяжесть смещается в сторону катастроф, вызванных погодными условиями.

«Последствия изменения климата проявляются во всё более экстремальных погодных явлениях, таких как беспрецедентные наводнения в Австралии и Южной Африке», — сказал руководитель отдела страхования от катастроф Swiss Re Мартин Бертогг.

Цюрихская компания, выступающая в качестве страховщика для страховщиков, заявила, что убытки также вызваны сильными грозами в Европе и США.

Так называемые вторичные стихийные бедствия, такие как наводнения, в отличие от крупных катастроф, таких как землетрясения, происходят всё чаще, заявил Бертогг.

«Это подтверждает тенденцию, которую мы наблюдали в течение последних пяти лет: вторичные бедствия приводят к страховым убыткам во всех уголках мира, — добавил он. — В отличие от ураганов или землетрясений, эти опасные явления распространены повсеместно и усугубляются быстрой урбанизацией в особо уязвимых районах».

Swiss Re также заявила, что наводнения в Индии, Китае и Бангладеш подтверждают тенденцию к росту убытков от наводнений в городах.

К 72 млрд долларов от стихийных бедствий добавились еще 3 млрд долларов экономических потерь от техногенных катастроф, таких как промышленные аварии, в результате чего общая сумма составила 75 млрд долларов США.

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