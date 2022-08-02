Москва, 2 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Соединённым Штатам нужно определиться в вопросе о том, готовы ли они вести диалог о стратегической стабильности, так как пока Россия видит только метания на эту тему. Об этом 2 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Хочется задать вопрос: а самоизоляция США от России завершилась? Но это так, лёгкий сарказм», — сыронизировала российский дипломат, комментируя обращение президента США Джо Байдена о готовности Вашингтон вести переговоры о новых механизмах контроля за вооружениями на смену СНВ-3.

При этом она отметила, что «США должны теперь сами определиться, готовы ли они реально к диалогу по стратегической стабильности на основе равноправия, взаимного уважения, учета национальных интересов».

Кроме того, Захарова указала, что Москва на данный момент наблюдает только метания Вашингтона в этом вопросе.

«Администрация США долго пыталась от нас самоизолироваться, прервав любые контакты. А сейчас вдруг завела разговор о новом соглашении на замену ДСНВ. Мне кажется, надо разобраться: может быть, это опять какой-то предвыборный манёвр в США или какая-то иная конъюнктурная риторика? Но это вопрос не к нам, а к ним», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае признания США России «страной — спонсором терроризма» может произойти разрыв дипломатических отношений Москвы с Вашингтоном.