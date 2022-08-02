Тайбэй, 2 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Самолёт, на котором может находиться американская делегация, повернул в сторону острова Тайвань, следует из данных сервиса Flightradar.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Портал по отслеживанию движения самолётов сообщил о направлении борта в сторону Тайваня. На лайнере могут находиться члены американской делегации во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Напомним, Китай стянул силы НОАК к ближайшему к Тайваню штату Фуцзянь.