В День ВДВ кузбассовцы организовали автопробег в поддержку спецоперации
Березовский, Кемеровская область, 2 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области 2 августа состоялся автопробег в поддержку проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Mil.ru
ВДВ
«В Березовском в День воздушно-десантных войск члены общественной организации «Ветераны Афганистана» организовали автопробег в поддержку президента России и проведения спецоперации на Украине. В состав колонны вошли более 20 автомобилей», — уточнили в областной администрации.
Автопробег прошёл по центральным улицам города.