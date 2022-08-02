Москва, 2 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Система работы с твёрдыми бытовыми отходами будет организована на прозрачной основе, поддающейся общественному контролю. Об этом 2 августа заявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Prikhodov Денис Петрович Буцаев

«Естественно, большая отрасль, мало того, я Вам скажу честно, в определённой степени отрасль сложная, не всегда прозрачная. Без цифровизации невозможно администрирование», — заявил Буцаев.

«Мы создаём систему, которая бы мониторила, а самое главное, которая бы позволяла в этом отношении принимать правильные управленческие решения на разных уровнях: начиная с муниципалитетов, заканчивая федеральным уровнем, — и предоставляла возможность нашим гражданам осуществлять общественный контроль над системой», — пояснил он.