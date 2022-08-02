Назарово, Красноярский край, , 14:26 — REGNUM В городе Назарово Красноярского края следователи начали проверку по факту гибели работника агрохолдинга «Сибиряк» при проведении работ на элеваторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По предварительным данным, 1 августа при демонтаже металлических конструкций произошло их обрушение. Под завалами оказался 54-летний мужчина, который от полученных травм погиб на месте.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.