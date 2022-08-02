Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Санкт-Петербурга за минувшие сутки доставили 82 человека с ковидным диагнозом, что на 13 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 2 августа сообщили в региональном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Остаются лечиться от ковида в больницах 1159 больных (+83 человека по сравнению с предыдущими сутками). В отделениях реанимации лежат 143 пациента (+5), а к аппаратам ИВЛ всё ещё подключены 19 больных (+3). Покинули стационары по выздоровлению за сутки 35 петербуржцев (+14).

В городе резко возросло число пациентов, которые лечатся от ковида в домашних условиях. За сутки показатель достиг отметки в 6838 человек, прирост составил 1172 пациента.

Напомним, что эпидобстановка в Петербурге напряжённная, но контролируемая. В ковидных стационарах увеличивают количество коек. На сегодняшний день насчитывается уже 1479 мест.