* запрещённая в России организация

Киев, , 14:26 — REGNUM Известие о том, что Верховный суд РФ признал нацбат «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, 2 августа прокомментировал в своем телеграм-канале украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев:

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«Будем надеяться, что это остановит обмены. Террористы обмену и выдаче не подлежат. Судя по всему, если и были договорённости при сдаче «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен в Мариуполе, то после удара по СИЗО в Еленовке, они обнулены».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва призывает мировое сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР).

О том, что Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, известили РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

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