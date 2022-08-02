Москва, , 14:24 — REGNUM Стратегия развития металлургической отрасли России будет оперативно одобрена после доработки, сообщил 2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там (в стратегии) будут доработаны некоторые нюансы, и затем она быстро будет одобрена», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года, а также уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.

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