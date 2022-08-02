Тамбов, 2 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области 2 августа выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы шесть человек. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 910 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 793 пациента, в том числе семь — за последние сутки.

За весь период скончались 2449 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.