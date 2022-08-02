В Тамбовской области за сутки госпитализированы шесть ковид-пациентов
Тамбов, 2 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области 2 августа выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Госпитализированы шесть человек. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 910 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 793 пациента, в том числе семь — за последние сутки.
За весь период скончались 2449 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.