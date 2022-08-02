Чебоксары, 2 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На строительство лыжероллерной трассы в Чувашии, стоимость которой ранее оценивалась в 1 млрд рублей, могут быть выделены федеральные средства в 2023–2024 годы. Соответствующая предварительная договорённость достигнута в ходе визита в Чебоксары министра спорта России Олега Матыцина, который вместе с главой Чувашии Олегом Николаевым побывал в Центре зимних видов спорта, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя республики.

https://cap.ru/ Министр спорта России Олег Матыцин в Чебоксарах

Лыжероллерная трасса является частью Центра зимних видов спорта (биатлонный центр), который строится в Чебоксарах с 2014 года при республиканской Спортивной школе олимпийского резерва № 2. Ранее здесь возвели административно-бытовое здание и гостиницу. Однако долгие годы остаётся проблемным отсутствие лыжероллерной трассы с биатлонным стрельбищем.

Проектно-сметная документация на строительство трассы протяжённостью 4 км несколько раз дорабатывалась и в 2021 году получила положительное заключение. На разработку проекта средства были выделены из республиканского бюджета.

Чувашские власти заявляют, что проект строительства биатлонной трассы может быть включён в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023–2024 годы. Не уточняется, о какой сумме может идти речь.

«Существуют проблемы по завершению и вводу в эксплуатацию этого комплекса, и я надеюсь, что совместно с главой республики нам удастся их решить, так как он необходим и региону, и Российской Федерации в целом», — заявил министр спорта России Олег Матыцин, пояснив, что биатлон является одним из самых популярных видов спорта в стране.

На будущей трассе предусмотрено семь срезов, что позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также обеспечит зрелищность соревнований и создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. На трассе будет обеспечено освещение и видеонаблюдение. Вместе с биатлонистами и лыжниками здесь смогут тренироваться триатлонисты и велосипедисты. Ранее стоимость проекта оценивалась в 970 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект лыжероллерной трассы в 2020 году получил отрицательное заключение. Его дорабатывали два года, хотя власти заявляли о планах начать строительство в 2021 году.