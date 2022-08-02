София, 2 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Руководитель нового временного правительства Болгарии Гылыб Донев назвал преодоление политического и экономического кризиса в стране «основной задачей» болгарского технического кабмина. Об этом 2 августа сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Донева, в течение ближайших нескольких недель в Болгарии будет проведен ряд «принципиальных реформ», призванных улучшить благосостояние граждан.

«Мы уже приступили к работе над пенсионной реформой и увеличением сумм субсидий в сфере ЖКХ, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем София займется своим реноме на международной арене».

Напомним, сегодня президент Болгарии Румен Радев официально вручил Г. Доневу полномочия премьер-министра страны.