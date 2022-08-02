Донецк, , 14:19 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координацией сторон режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 12:10 из Новомихайловки по Еленовке выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

В 12:35 с позиций в Нетайлово по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка выпустили три ракеты из установки БМ-27 «Ураган». Ракеты оснащены противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

В 13:35 из Авдеевки по Ясиноватой выпущено три снаряда калибра 152 мм.