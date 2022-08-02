Кемерово, 2 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Телеуты со всех муниципалитетов Кемеровской области собрались в селе Беково на национальный культурно-спортивный праздник «Ильдин кун» (Ильин день). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

ako.ru «Ильдин кун» в Кузбассе

Участники праздника состязались в борьбе «куреш», перетягивании палки, стрельбе из лука, поднятии камня и метании аркана.

Также команды оформили фотовыставки и рассказали об истории своих поселений. А на костре для гостей были приготовлены блюда национальной кухни.

Отмечается, что самым ярким событием дня стал IV Телеутский конкурс красоты и таланта «Байат Кызы-2022». Завершится «Ильдин кун» большой танцевальной программой с элементами национального колорита.