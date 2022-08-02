Москва, , 14:19 — REGNUM Публичный обмен позициями по вопросу заключённых не приведёт к какому-либо результату. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведёт к результату», — заявил Песков.

Ранее власти США публично заявили о том, что сделали России «серьёзное предложение» в стремлении вернуть на родину американцев Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Однако американские власти отказываются подтверждать сообщения СМИ о готовности выпустить из тюрьмы гражданина РФ Виктора Бута.