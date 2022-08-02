Москва, 2 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Россия заинтересована в обсуждении новой системы контроля над вооружениями. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, потому что времени остаётся мало. Если договор прекратит своё существование, не будучи заменённым добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности», — заявил Песков.

«Мы с самого начала выступали за то, что надо говорить как можно скорее. Но до сих пор именно Соединённые Штаты не проявляли интереса де-факто», — отметил он.

По его словам, контакты могут быть только на основе взаимного уважения, учёта озабоченностей друг друга и готовности слушать озабоченности друг друга.

Ранее президент США Джо Байден объявил о готовности оперативно перевести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.