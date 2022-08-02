Уфа, 2 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Трех мужчин подозревают в краже накладок с железнодорожных путей в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

Сообщается, что на прошлой неделе в Краснокамском районе с железнодорожных путей сошли три вагона, в которых находилась химическая жидкость. По предварительной информации, причиной данного происшествия стала пропажа металлических деталей крепления рельсов. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

Отмечается, что, прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пропажу более 250 железнодорожных накладок и порядка 1,3 тысяч «костылей». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что полицейские оперативно установили личности предполагаемых похитителей и задержали их. Ими оказались трое жителей города Нефтекамска.

По предварительной информации, 34-летний подозреваемый на автомобиле «Нива» с прицепом вместе с приятелями отправился на данный участок железной дороги.

В материалах дела указано, что один из подозреваемых демонтировал накладки и «костыли», а двое других грузили их в прицеп.

«Похищенное сдали в металлоприемку. В течении двух дней мужчины реализовали более 250 железнодорожных накладок и около 1300 костылей. Ущерб компании составил более 1,3 млн рублей, а злоумышленники с продажи металлолома выручили всего около 22 тысяч», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что один из фигурантов уголовного дела сознался в содеянном, пояснив, что они считали данную железную дорогу заброшенной, поэтому подумали, что никто не заметит пропажи.

Расследование дела продолжается.