История вопроса

В первой четверти XXI века международные отношения в Индо-Тихоокеанском регионе характеризуются постоянно растущей военно-политической и экономической мощью Китайской Народной Республики. Также не последнюю роль играют территориальные конфликты между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном и островные споры в Южно-Китайском море. Остро стоят проблемы Тайваня и Корейского полуострова.

В 2008 году президент США Барак Обама инициировал создание Транстихоокеанского партнерства (ТТП) – зоны свободной торговли, в которую бы входили все значимые страны Тихоокеанского региона за исключением России и Китая. По замыслу Обамы, ТТП должно было сдерживать растущую экономическую мощь Китая и ослаблять его влияние на страны Тихоокеанского региона.

Однако приход к власти в США республиканца Дональда Трампа в 2017 году похоронил планы создания ТТП. Вместо этого Трамп развязал торговую войну против Китая, существенно повлиявшую на всю систему международной торговли. Затишье в этой войне наступило лишь с началом пандемии коронавируса в 2020 году.

Не сумев подорвать экономическую мощь Китая, США перешли к военному сдерживанию Пекина. 15 сентября 2021 года был образован военный альянс AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Цель у этого альянса одна – военное сдерживание Китайской Народной Республики. В рамках альянса военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подводные лодки, для того чтобы хоть как-то уравновесит постоянно растущую мощь военно-морских сил КНР.