Москва, 2 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Кремле рассмотрят варианты участия РФ в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придаёт большое значение этому объединению», — заявил Песков.

«Собственно, ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие», — указал он.