Москва, 2 августа 2022, 14:12 — REGNUM Ситуация с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является провокацией, которая ведёт к росту напряжённости в регионе. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, сейчас нельзя доподлинно сказать, долетит Пелоси до Тайваня или не долетит.
«Но всё, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер», — сказал Песков.
Он отметил, что это ведёт к нарастанию напряжённости, что фиксируют все страны мира. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия солидарна с Китаем в этом вопросе.
Напомним, 2 августа на Тайвань ожидается визит американской делегации во главе с Пелоси.
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