Москва, 2 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Ситуация с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является провокацией, которая ведёт к росту напряжённости в регионе. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, сейчас нельзя доподлинно сказать, долетит Пелоси до Тайваня или не долетит.

«Но всё, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер», — сказал Песков.

Он отметил, что это ведёт к нарастанию напряжённости, что фиксируют все страны мира. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия солидарна с Китаем в этом вопросе.

Напомним, 2 августа на Тайвань ожидается визит американской делегации во главе с Пелоси.