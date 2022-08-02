Ирвайн, США, , 14:11 — REGNUM Выручка американской компании Activision Blizzard упала на $700 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из финансового отчета студии, опубликованного 2 августа.

Blizzard Entertainment Carlos Gutiérrez

За первый квартал 2022 года компания заработала $1,6 млрд, по сравнению с $2,3 млрд в прошлом году. Также уменьшилось количество игроков — год назад число активных пользователей составляло более 408 млн, теперь же их всего 361 млн.

Напомним, что студия Activision Blizzard занимается разработкой компьютерных игр с 2008 года. Ей принадлежат такие популярные франшизы, как StarCraft, Call of Duty и Warcraft.

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