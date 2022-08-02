Нью-Йорк, США, 2 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил о том, что «человечество находится всего лишь в одном недоразумении, в одном просчете от ядерного уничтожения», имея в виду ядерные угрозы в Азии и на Украине и многие другие факторы, передает Associated Press.

Un.org Антониу Гутерриш

Глава ООН выступил с этим грозным предупреждением на открытии конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, направленного на достижение безъядерного мира.

Об опасности роста ядерных угроз и ядерной катастрофы также говорили представители США, Японии, Германии, глава МАГАТЭ и многие другие ораторы, выступавшие на открытии этой встречи на высоком уровне, на которой были согласованы дальнейшие шаги по выполнению договора.

Обращаясь к министрам, чиновникам и дипломатам, собравшимся в зале Генассамблеи ООН, что конференция проходит «в период ядерной опасности, невиданной со времен разгара холодной войны».

Конференция — это «возможность выработать меры, которые помогут избежать катастрофы и поставить человечество на новый путь к миру, свободному от ядерного оружия», добавил генеральный секретарь.