Нью-Йорк, США, 2 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. КНДР является единственной страной в мире, которая открыто разрабатывает ядерное оружие, злоупотребляя Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил представитель иностранных дел Южной Кореи по многосторонним и глобальным вопросам Хам Сан Ук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Данное заявление он сделал 1 августа в ходе 10-й Обзорной конференции ДНЯО.

«Северная Корея продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы. Только в этом году Пхеньян провел испытания баллистических ракет тридцать один раз, а также, как предполагается, завершил все технические приготовления для проведения седьмого ядерного испытания», — заявил представитель МИД Южной Кореи.

Хам Сан Ук подчеркнул, что меры по решению северокорейской ядерной проблемы, предпринятые мировым сообществом, послужат не только сигналом для Пхеньяна, но и определят дальнейшую судьбу ДНЯО.

Представитель Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить любые недружественные действия, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, выполнять все пункты ДНЯО, а также к подчеркнул, что Сеул открыт для диалога.