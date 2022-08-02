Саратов, 2 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. На территории Саратовской области в предстоящие сутки прогнозируется аномально жаркая погода. Прогноз составлен 2 августа Приволжским управлением Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рядом с фонтаном жара ощущается меньше

По данным синоптиков, 3 августа в Саратовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит около 17 градусов тепла, днем воздух раскалится до 35 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области до 8 августа ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), в юго-восточной части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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