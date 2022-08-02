Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Среди всех субъектов России Санкт-Петербург считают самым образованным и культурным городом. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе сервиса Работа. ру.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Компания провела опрос среди пользователей, чтобы узнать, в каких городах России живут самые образованные и культурные люди. Сервис опросил 3200 совершеннолетних пользователей.

Северная столица стала лидером голосования. Таким Петербург считают 57% жителей России. В качестве аргументов большинство опрошенных (60%) приводили богатое историческое наследие, работу научно-исследовательских центров и вузов (60%). Также граждане отмечали работу большого числа культурных учреждений (54%).

Отметим, что на следующих строчках расположились Москва и Новосибирск. В основном за счёт научного потенциала городов. В пятёрку вошли Екатеринбург и Казань.