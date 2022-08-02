Черкесск, 2 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Ситуация по коронавирусу в Карачаево-Черкесии на протяжении последнего времени в целом остается спокойной. Однако за прошедшую неделю зафиксирован рост числа новых случаев заболевания COVID-19. Так, если на 19 июля был поставлен диагноз COVID-19 лишь одному жителю региона, то спустя две недели число случаев заражения уже достигло восьми в сутки, сообщили 2 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом за последние сутки было госпитализировано шесть человек, а всего, по данным регионального оперативного штаба, в Карачаево-Черкесии госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 11 человек.

Случаев смерти пациентов с COVID-19 в республике не фиксируется уже в течение длительного времени. С 18 июля нет данных и по числу выздоровевших.