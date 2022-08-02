Ханты-Мансийск, , 14:08 — REGNUM В Югре за сутки на 2 августа с COVID-19 госпитализировали 12 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 2 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 36 человек. Выявили 50 заражённых, на 59 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 33 случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 2 августа лабораторно подтверждён 212 721 случай заражения коронавирусом, выздоровели 209 313 человек, скончались 2 558 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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