Ханты-Мансийск, 2 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 2 августа с COVID-19 госпитализировали 12 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 2 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 36 человек. Выявили 50 заражённых, на 59 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 33 случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 2 августа лабораторно подтверждён 212 721 случай заражения коронавирусом, выздоровели 209 313 человек, скончались 2 558 (на одного человека больше, чем днём ранее).