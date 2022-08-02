Херсон, 2 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Жители освобождённого от националистов Херсона празднуют День Воздушно-десантных войск, сообщает 2 августа Readovka.

Николай Хижняк ИА REGNUM День ВДВ

В городе состоялся автомобильный пробег, и сейчас проходит праздничный концерт. Для проведения торжеств подготовлена площадка у ДК «Текстильщики».

Херсонцы несут цветы к памятнику советскому военачальнику Василию Маргелову, считающемуся основателем ВДВ. Именно под его командованием Херсон был освобождён в 1944 году.