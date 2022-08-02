Брюссель, 2 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Руководители ЕС направляют все свои усилия на разрушение тех самых идеалов, которые были заявлены при создании Евросоюза, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 августа, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Piutus Жозеп Боррель

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Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что Евросоюзу предстоит пережить «трудную зиму» с замедлением экономического роста, а возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.

«В вопросе о позиции евросоюзовской верхушки и руководителей ведущих европейских стран по отношениям с нашей страной и, в частности, по теме закупок российских энергоносителей важна, на мой взгляд, не столько сама упёртость этой позиции, сколько её содержательное наполнение. Твёрдо стоять на своей позиции в международных делах — дело нормальное и, в принципе, заслуживающее уважения. В том числе и ценой ухудшения социально-экономического положения своей экономики и своих граждан. Но это так, когда речь идёт об отстаивании действительно жизненно важных для страны или международного объединения вопросов, вопросов сохранения своей самобытности и независимости. В случае с позицией ЕС по Украине и отношениям с Россией речь идёт о противоположном: все усилия направлены на разрушение тех идеалов, которые были заявлены при создании ЕС.

Тогда, в первое десятилетие после Второй мировой войны, речь шла о том, чтобы совместно выводить Европу из нацистского мрака, укреплять отношения между европейскими народами, в том числе бывшими врагами, обеспечивать благосостояние европейцев. Сегодня ЕС жертвует интересами европейцев ради полностью противоположного. Ради сохранения нацистского режима на Украине, созданного европейскими и американскими нацистами для борьбы с Россией, в том числе и путём распространения спор этой человеконенавистнической идеологии по всей Европе. Ради повышения степени вероятности военного конфликта с нашей страной, не требующей ничего, кроме должного отношения к её безопасности. Ради того, чтобы уровень жизни и граждан Украины, и граждан России, и европейцев падал. Здесь есть над чем задуматься.

Боррель, фон дер Ляйен, Шольц, Макрон и прочие зашли на своём преступном пути слишком далеко и будут стараться удержать европейцев в поле искажённого понимания международной реальности. Этого, однако, у них не получится; мы видим, что в Европе начинают всё более реалистично оценивать происходящее.

Неадекватные европейские элиты (а упёртость Борреля и компании служит свидетельством именно неадекватности) ждёт незавидная судьба на политической свалке. Европе и европейцам уже плохо, будет ещё хуже, но в итоге они всё равно придут к тому, с чего начинали в 1950-е. И без России эти задачи европейцам не решить. А пока верхушка ЕС ухудшает жизнь европейцев только ради того, чтобы сделать её ещё хуже», — отметил Михаил Демурин.