Новосибирск, 2 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона к медикам из-за укусов клещей обратились уже 14 643 человека. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

Уточняется, что за неделю с 20 по 26 июля зафиксировано 339 обращений по поводу укусов клещей. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Искитимском, Мошковском, Ордынском и Новосибирском районах области; в городе Новосибирске — в Советском, Заельцовском и Первомайском районах.

При этом с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано всего 407 человек. Лабораторно подтверждены 100 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев — клещевым боррелиозом.