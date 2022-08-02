Томск, , 14:06 — REGNUM В Томске перед судом предстанет 28-летний горожанин, обвиняемый в избиении до смерти своего отца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, в апреле 2022 года родственники распивали вместе спиртное. Во время застолья между ними произошёл конфликт из-за старых обид.

«Разозлившись, сын нанёс отцу множественные удары руками, ногами и неустановленным твёрдым предметом в область груди и головы. Через непродолжительное время мужчина скончался от полученных травм», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Томска.