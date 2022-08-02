Москва, 2 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выбирают путь конфронтации с Китаем, заявил 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно. И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что «ничего хорошего это не сулит, здесь можно только выразить сожаление».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа на остров Тайвань ожидается визит американской делегации во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай предупредил США о недопустимости визита, к побережью ближайшей к Тайваню провинции стягиваются силы НОАК.

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