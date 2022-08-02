Москва, 2 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На встрече в Сочи, запланированной на 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия. Об этом 2 августа сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Это и экономика, обсуждение региональных проблем — это и Сирия, это и Украина», — уточнил официальный представитель Кремля.

По его словам, это «хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов».

Также, по его словам, лидеры двух государств обсудят международную политику.

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«Повестка дня, мы видим, весьма и весьма напряжённая. График, конечно, напряжённый, много бесед, помимо переговоров, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве в течение дня у президентов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что на встрече в Сочи главы России и Турции обсудят военно-техническое сотрудничество двух стран.

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