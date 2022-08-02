Чита, 2 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 2 августа известила о паводковой обстановке в связи с подъемом уровня воды в реке Читинка, вызванным обильными осадками: подтоплено 145 придомовых территорий в Ингодинском районе Читы.

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Сегодня для осмотра подтопленной территории на место происшествия совместно с представителями администрации выехали сотрудники прокуратуры района.

В ходе выезда проверена организация работ по ликвидации последствий стихии, проведены встречи с населением, даны разъяснения правового характера, в том числе о порядке обращения по вопросам получения компенсации причиненного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением паводковой ситуации в Читинском районе и краевой столице прокурор Забайкальского края Максим Ершов поручил подчиненным прокурорам принять меры к усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, соблюдением прав граждан, пострадавших от них.

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