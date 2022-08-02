Тобольск, Тюменская область, 2 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске организована проверка по факту задымления над территорией завода ООО «ЗапСибНефтехим». Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Пресс-служба «ЗапСибНефтехима» Строительство завода МАН под Тобольском

Задымление появилось вечером 1 августа в связи с кратковременным снижением напряжения электросети на заводе ООО «ЗапСибНефтехим», поясняют в надзорном ведомстве. Было произведено переключение полимерных производств с утилизацией избытков углеводородов в технологической цепочке на специальных факельных установках.

«В результате сжигания на факельных установках избытков углеводородов наблюдалось задымление над территорией завода ООО «ЗапСибНефтехим», — отметили в прокуратуре.

В горадминистрации Тобольска сообщили о «штатном переключении режима работы полимерных производств «ЗапСибНефтехима».

«В настоящее время стабильное энергоснабжение предприятия восстановлено, ведутся работы по восстановлению технологического режима и пуску полимерных производств», — говорится в заявлении мэрии Тобольска.