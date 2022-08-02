Москва, 2 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Гражданин России погиб в ДР Конго в результате крушения вертолёта, принадлежавшего миссии ООН. Об этом 2 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Вертолёт

По словам Захаровой, погиб старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра.

Также она сообщила, что в результате серии атак на миссию ООН погибли трое миротворцев из Индии и Марокко.

«Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН», — сказала Захарова.

МИД РФ призвал руководство миссии ООН в ДР Конго и правительство страны принять дополнительные меры для повышения безопасности миротворцев.