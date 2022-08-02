Калининград, 2 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» за сутки оформили 457 фур. Оперативная работа позволила устранить очередь из машин в обоих направлениях. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 2 августа в пресс-службе таможни Калининградской области.

gov39.ru Автомобильный пункт пропуска «Дубки». Калининградская область

По данным ведомства, сотрудники МАПП оформили 245 фур на въезд в Калининградскую область и 212 — на выезд за пределы РФ.

Отмечается, что всего за сутки российский регион через границы покинуло 264 грузовых и 2369 легковых автомобилей.