Москва, , 14:00 — REGNUM Ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы экономики, а также реализацию продуктовой сделки обсудят в ходе своей встречи 5 августа в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 2 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, 5 августа состоится рабочий визит президента Турции в Сочи, в ходе которого он проведёт переговоры с российским лидером.

«Переговоры с президентом Турции будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия. Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина, и хорошая возможность «сверить часы» по теме эффективности работы этого механизма по вывозу зерна из украинских портов, насколько он эффективно работает посмотреть, но и обменяться мнениями по мировым делам. Повестка дня, мы видим, весьма и весьма напряжённая», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 2 августа проведёт рабочую встречу с главой экологического оператора.