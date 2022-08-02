Москва, 2 августа 2022, 14:57 — REGNUM В ночь на 2 августа на странице заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация с рассуждениями «о восстановлении границ Российской Федерации», вызвавшая бурную реакцию со стороны казахских политических деятелей.
Так, одним из первых прокомментировал публикацию председатель партии «Ак жол» («Светлый путь»), депутат парламента Казахстана Азат Перуашев.
«Если это не фейк — то что? Бред воспалённого воображения, или тайные мечтания, соскочившие с языка? В любом случае крайне грязно и недостойно», — написал политик в своем телеграм-канале.
Парламентарий высказался о «тысячелетней истории казахов» и отметил, что «Золотая орда — прямая предшественница Казахского ханства, от правителей которых вели свой род все казахские ханы, и которая простиралась далеко за пределы современного Казахстана».
«Кстати, именно Золотая орда способствовала усилению Московского княжества, и объединению вокруг него других русских земель. Но это же не повод требовать восстановления Золотой орды и дани за пятьсот лет», — добавил он.
Перуашев подчеркнул, что министерство иностранных дел Казахстана должно разобраться и прояснить ситуацию, возникшую из-за спровоцировавшей скандальную реакцию записи на странице замглавы Совбеза России.
«В любом случае, появление таких вбросов — уже не шутки. Это не «словесный понос» несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, то есть о персоне, вроде бы с большим политическим опытом», — подытожил председатель политической партии.
Отметим, что в аппарате заместителя председателя Совета безопасности России появление на странице Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте» публикации о «планах восстановления границ России» объяснили хакерской атакой. По словам помощника высокопоставленного чиновника, сейчас компетентные службы занимаются розыском злоумышленников, взломавших страницу замглавы российского Совбеза.