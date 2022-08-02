Москва, 2 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В ночь на 2 августа на странице заместителя председателя Совета безопасности РоссииДмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация с рассуждениями «о восстановлении границ Российской Федерации», вызвавшая бурную реакцию со стороны казахских политических деятелей.

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Так, одним из первыхпрокомментировал публикацию председатель партии «Ак жол» («Светлый путь»), депутат парламента КазахстанаАзат Перуашев.

«Если это не фейк — то что? Бред воспалённого воображения, или тайные мечтания, соскочившие с языка? В любом случае крайне грязно и недостойно», — написал политик в своем телеграм-канале.

Парламентарий высказался о «тысячелетней истории казахов» и отметил, что «Золотая орда — прямая предшественница Казахского ханства, от правителей которых вели свой род все казахские ханы, и которая простиралась далеко за пределы современного Казахстана».

«Кстати, именно Золотая орда способствовала усилению Московского княжества, и объединению вокруг него других русских земель. Но это же не повод требовать восстановления Золотой орды и дани за пятьсот лет», — добавил он.

Перуашев подчеркнул, что министерство иностранных дел Казахстана должно разобраться и прояснить ситуацию, возникшую из-за спровоцировавшей скандальную реакцию записи на странице замглавы Совбеза России.

«В любом случае, появление таких вбросов — уже не шутки. Это не «словесный понос» несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, то есть о персоне, вроде бы с большим политическим опытом», — подытожил председатель политической партии.

Отметим, что в аппарате заместителя председателя Совета безопасности России появление на странице Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте» публикации о «планах восстановления границ России» объяснили хакерской атакой. По словам помощника высокопоставленного чиновника, сейчас компетентные службы занимаются розыском злоумышленников, взломавших страницу замглавы российского Совбеза.