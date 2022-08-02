Астрахань, , 13:58 — REGNUM В Астраханской области 2 августа выявлены 109 пациентов с коронавирусом — на одного меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 66 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 157 положительных результатов исследования.

114 тыс. 972 человека выписаны после курса лечения, в том числе 27 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Подтвержден один новый летальный случай.