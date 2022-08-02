Астрахань, 2 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Астраханской области 2 августа выявлены 109 пациентов с коронавирусом — на одного меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 66 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 157 положительных результатов исследования.

114 тыс. 972 человека выписаны после курса лечения, в том числе 27 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Подтвержден один новый летальный случай.