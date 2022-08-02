Южно-Сахалинск, 2 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. С начала 2022 года в островной регион приехали 130 молодых специалистов, которые получили финансовую помощь из бюджета области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Mai.ru Молодые специалисты

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В бюджете области на финансовую помощь для приезжающих на работу в сфере образования, культуры, соцподдержки, здравоохранения, сельского хозяйства и ветеринарии предусмотрено около 20 млн рублей. Молодые люди с высшим образованием получают по 350 тыс. рублей, со средним профессиональным — 260 тыс. Пособие выплачивается в два этапа — через два месяца после подачи заявления и через год после работы.

«Мы проводим большую работу по подготовке и привлечению молодых специалистов. От этого зависит будущее островного региона, его дальнейшее развитие. Нам нужны врачи, учителя, работники культуры, социальной сферы и сельского хозяйства — все те, от кого напрямую зависит качество жизни людей», — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

Власти островного региона ожидают, что в ближайшее время, когда специалисты получат дипломы в учебных заведениях, поток молодых людей на Сахалин усилится.

«Часто это наши сахалинские и курильские ребята, отучившиеся на материке и желающие работать на благо родной области», — пояснила начальник отдела развития мер социальной поддержки регионального министерства социальной защиты Виктория Автухова.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Костромской областной думы обратятся к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить россиянам право получать второе высшее образование по педагогическим специальностям бесплатно.