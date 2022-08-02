Белгород, 2 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделал 2 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

В социальных сетях глава региона рассказал, что с момента его последней ревакцинации прошло уже достаточно времени. Губернатор вместе с супругой посетил прививочный кабинет в поликлинике №1 Белгорода.

«Спокойно вернулся на работу! Быстро, безопасно, удобно! О своём здоровье должны позаботиться мы сами. Можно бесконечно ругать, что есть очереди, что не хватает препаратов, что необходимо долгое восстановление или даже реабилитация после перенесённого ковида. А можно пойти сделать прививку или ревакцинацию. Это точно позволит избежать заболевания или перенести его в легкой форме. Прививка защищает нас и наше здоровье, и её сейчас необходимо сделать», — считает Вячеслав Гладков.

В сентябре в регионе стартует очередная прививочная кампания по гриппу.