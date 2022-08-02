Москва, , 13:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 августа в Сочи. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, график напряженный. Из графика я только могу сказать, что в пятницу состоится рабочий визит президента Турции Эрдогана — в Сочи состоятся переговоры двух президентов. Ну и помимо этого тоже много бесед, много разных рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве у президента в течение дня, — заявил Песков.

По его словам, переговоры будут посвящены вопросам двусторонних отношений, экономики, а также ситуациям в Сирии, на Украине, вопросу эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов.